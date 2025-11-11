У жителей РФ начали блокировать сим-карты после приезда из-за границы

У жителей России начали блокировать сим-карты во время возвращения из-за границы. У части из них связь отключают еще за рубежом, сообщает Baza .

Российский турист пожаловался, что после возвращения из Белоруссии, его сим-карта перестала функционировать. Ему было отправлено смс-сообщение со ссылкой на восстановление связи.

При этом активировать сим-карту не вышло. Случилась внутренняя ошибка.

Другая подписчица рассказала, что ее мать уехала отдыхать в Испанию. Ее сим-карту заблокировали за несколько часов до анонса введения ограничений.

В Минцифры отметили, что сим-карта будет временно блокироваться, если не была активна 72 часа. Восстановить ее можно, перейдя по специальной ссылке.

