У жителей РФ начали блокировать сим-карты после приезда из-за границы
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
У жителей России начали блокировать сим-карты во время возвращения из-за границы. У части из них связь отключают еще за рубежом, сообщает Baza.
Российский турист пожаловался, что после возвращения из Белоруссии, его сим-карта перестала функционировать. Ему было отправлено смс-сообщение со ссылкой на восстановление связи.
При этом активировать сим-карту не вышло. Случилась внутренняя ошибка.
Другая подписчица рассказала, что ее мать уехала отдыхать в Испанию. Ее сим-карту заблокировали за несколько часов до анонса введения ограничений.
В Минцифры отметили, что сим-карта будет временно блокироваться, если не была активна 72 часа. Восстановить ее можно, перейдя по специальной ссылке.
