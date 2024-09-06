У жителей Подмосковья высокая лояльность к цифровым технологиям - Большакова

У жителей Подмосковья достаточно высокая лояльность к тем технологиям, которые предлагает Московская область, сообщила председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области, член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова.

«Это очень хорошо. <…>. У нас очень развита взаимная коммуникация с органами исполнительной и законодательной власти. И вот участие в электронном голосовании это демонстрирует. Это очень удобно. Это просто», - сказала Большакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.