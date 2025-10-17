У жителей Кемерова массово отбирают домашних животных из-за опасного вируса

В Рудничном районе Кемерова местные жители в социальных сетях выражают негодование по поводу изъятия их домашних животных в связи с неким опасным вирусом, о котором им не сообщают, пишет Сiбдепо .

По словам кемеровчан, их попытки помешать изъятию питомцев оказались безуспешными. Многие утверждают, что обращались с просьбами о проведении повторных экспертиз, однако получали в ответ лишь запугивания вирусом, название которого оставалось в секрете.

«Речь идет о высококонтагиозном заболевании (скорость заболевания высокая). Люди не болеют. Но несет огромный клинический ущерб. Как мы уже понимаем, у вас случился очаг, а пострадали люди в 5-километровой зоне, и вот сейчас нам всем нужно при вашем содействии эту историю локализовать», — цитируют жители слова Екатерины Некрасовой, начальника отдела ветеринарно-санитарной экспертизы управления ветеринарии Кузбасса, в своей жалобе.

Редакция Сiбдепо обратилась за разъяснениями в Управление ветеринарии Кузбасса, где сообщили, что изъятию подлежат исключительно свиньи, а не весь домашний скот.

«В соответствии с ветеринарными правилами проведение дополнительных лабораторных исследований в угрожаемой зоне не предусмотрено, животные подлежат изъятию, независимо от наличия или отсутствия клинических признаков заболевания», — отметили в ведомстве.

