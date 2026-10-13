У здания рядом с «домом-гробом» в Петербурге облупился фасад после ремонта

На Каменноостровском проспекте облупилась отделка недавно отремонтированного здания рядом с «домом-гробом», сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Строительный забор у соседнего здания сняли только в конце августа. Рабочие также разобрали деревянные навесы и освободили тротуар на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной Карповки в Петроградском районе.

«Домом-гробом» жители называют здание на углу проспекта и набережной реки Карповки. Его первоначальный силуэт с узкой высокой «крышкой» и широким основанием напоминал гроб. Депутаты и местные жители использовали это прозвище, критикуя влияние проекта на историческую среду.

Стройка началась в 2014 году. Проект неоднократно вызывал критику из-за высотности и возможной угрозы соседним историческим зданиям. В 2020 году объект перешел к новому собственнику, а в 2023-м Градостроительный совет согласовал измененный облик фасада.

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