Боец армии России и оператор БПЛА заявил, что у украинской армии нет технологий, благодаря которым она могла бы атаковать регионы Урала. Однако, по словам бойца, такое развитие событий не отменяет вероятность диверсий на этих территориях, сообщает «ФедералПресс» .

Автор Telegram-канала «Очередной СВОшник» уверен, что сейчас войска Украины не располагают технологиями, которые помогли бы им атаковать территорию Урала. Тем не менее, как подчеркнул российский военный, «факта диверсионной работы это не отменяет».

«В данном контексте угроза есть всегда, подтверждающих это событий достаточно», — предупредил оператор БПЛА.

Ранее немецкое издание Bild писало, что в 2024 году украинские силы якобы намерены использовать беспилотники для атаки на регионы Урала.