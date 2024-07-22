«У всех на виду, но меня не найдут»: фанаты уверяют, что Децл не умер

Продюсер и отец Кирилла Толмацкого, известного как Децл, Александр Толмацкий опубликовал на платформах новую песню «У всех на виду» спустя 5 лет после смерти рэпера. Сегодня артисту исполнился бы 41 год, сообщает SHOT .

Продюсер рассказал, что случайно нашел запись на флешке покойного сына. В новом треке легенда начала 2000-х зачитывает следующие строчки: «У всех на виду, но меня не найдут. Я все предвидел и все еще тут».

После это поклонники рэпера вспомнили популярную теорию, что Децл на самом деле подстроил свою смерть и улетел на острова. Ранее Толмацкий неоднократно заявлял, что в возрасте 35 лет хотел бы инсценировать свою смерть.

«Наверно, инсценирую в 35 свою смерть и поеду курить на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит», — сказал Кирилл в 2007 году на пресс-конференции перед концертом в Ижевске.

По словам сына покойного рэпера Антония, новая песня создана с использованием искусственного интеллекта по инициативе Александра Толмацкого.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. У музыканта в возрасте 35 лет остановилось сердце. Сегодня Децлу исполнился бы 41 год, к его могиле в Москве, несмотря на дождь, приходят фанаты.