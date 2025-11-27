У возлюбленной пропало желание: названы 5 главных ошибок мужчин в постели

Сексолог Миллер: прелюдия для женщины — не формальность, а важная часть близости

Сексолог Александра Миллер рассказала, какие пять ошибок мужчин в интимной жизни чаще всего приводят к потере желания у женщин, сообщает Life.ru .

Миллер выделила пять распространенных ошибок мужчин, которые могут разрушить интимную атмосферу и отбить у женщины желание. Первой ошибкой эксперт назвала убеждение, что возбуждение женщины происходит автоматически. Сексолог пояснила, что многие мужчины игнорируют психологическую составляющую и считают, что достаточно лишь физического контакта.

Второй промах — отсутствие «эмоционального аперитива». По словам сексолога, мужчины часто не проявляют эмоционального внимания в течение дня, но ожидают страсти вечером.

Третья ошибка — неуместные или неловкие высказывания, которые могут мгновенно разрушить настрой. Миллер отметила, что даже шутки о бывших или странные вопросы о теле женщины способны полностью блокировать эротическую атмосферу.

Четвертой ошибкой эксперт назвала механический подход к ласкам, когда мужчина воспринимает тело женщины как препятствие на пути к цели, что вызывает у партнерши дискомфорт.

Пятая ошибка — отсутствие романтики и внимания к деталям. Миллер подчеркнула, что для женщин важны атмосфера, ритуалы и ощущение особого отношения.

Сексолог подытожила, что прелюдия для женщины — не формальность, а важная часть близости. Она также напомнила, что снижение либидо у женщин может быть связано с усталостью, здоровьем и однообразием в отношениях, и посоветовала вносить разнообразие в интимную жизнь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.