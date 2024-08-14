У въезжающих в Турцию туристов будут снимать отпечатки пальцев

Власти Турции заявили, что у граждан, въезжающих в страну, будут снимать отпечатки пальцев. Они предполагают, что это поможет в борьбе с нелегальными мигрантами, сообщает РБК .

О внедрении новой системы миграционного контроля сообщил глава МВД Турции Али Ерликай. По его словам, эта мера безопасности аналогична той, которая сейчас действует в США и Великобритании.

Он отметил, что на данный момент в Турции проживает официально 4,437 млн мигрантов, из которых 3,103 млн — граждане Сирии. Снятие отпечатков пальцев у приезжающих в страну людей поможет бороться с нелегалами, заявил Ерликай.

Кроме того, в июле в Турции приняли поправки к закону о гражданской авиации. Они предполагают ужесточение процедур досмотра туристов в аэропортах.

Посещать Турцию без визы могут граждане более 90 государств. Находиться в стране в туристических целях они могут не более полугода.