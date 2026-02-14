У верифицированных приютов и зооволонтеров на «Авито» будет больше возможностей

С 16 февраля технологическая платформа «Авито» расширит лимиты на размещения объявлений о пристройстве животных для приютов и зооволонтеров, прошедших верификацию, сообщает пресс-служба компании. При этом у обычных пользователей появятся лимиты на размещение — до трех объявлений в месяц «в добрые руки» в категориях «кошки» и «собаки». Так снижается вероятность дублирования информации, и у животных повышается шанс быстрее найти хозяина.

Пользователи, прошедшие проверку, смогут публиковать до 300 объявлений в каждой из этих категорий. Верифицированным пользователям также предоставляется профессиональный кабинет, где можно прикрепить сотрудников и волонтеров к профилю приюта и совместно управлять объявлениями. Питомцы таких аккаунтов попадают в тематические подборки, что существенно увеличит охваты и ускорит поиск дома для подопечных.

В ходе верификации проверяются документы, условия содержания животных, наличие ветеринарного учета, вакцинации и стерилизации, а также другие важные параметры. Для участия в программе нужно заполнить анкету на сайте «Авито», приложить необходимые документы, а также фото‑ и видеоматериалы и ссылки на официальные онлайн‑каналы. Проверку осуществляют «Авито» и фонды-партнеры «Ника», «Верность» и «Собаки, которые любят».

Процедура бесплатная и сейчас занимает всего несколько дней. Проверку прошли уже 65 приютов.

Узнать больше про систему верификации и заполнить заявку можно по ссылке.