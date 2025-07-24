У центра внешкольной работы в Егорьевске появятся детская и спортивная площадки

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается благоустройство тротуара по проспекту Ленина в Егорьевске. Одним из серьезных изменений здесь станет то, что вместо привычной парковки перед центром внешкольной работы появится полностью пешеходная зона — пространство для игр детей, занятий спортом и мероприятий. Сейчас идет строительство малой сцены, детской и спортивной площадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На других участках улицы также видны серьезные изменения. Обновлены пешеходные зоны от дома №12 проспекта Ленина до дома №16 2-го микрорайона, уложена плитка около кафе «Крендель». Установлены бортовые камни, уложен асфальтобетон на тротуарах вдоль магазинов на территории сквера «60 лет Победы», где благоустройство уже близится к завершению — рабочие выполнили устройство фонтана, трансформаторной подстанции, установили малые архитектурные формы на детских площадках и в зонах отдыха, смонтировали систему видеонаблюдения.

Сейчас обновляют пешеходную зону у дома №17 2-го микрорайона, у домов №14а-16 укладывают плитку и устанавливают освещение вдоль проспекта Ленина. Глава муниципалитета проинспектировал ход работ.

«Сегодня с проектировщиками проработали проблемный участок, вопрос отвода воды у светофора около суда, чтобы после дождя не было луж», — рассказал глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

После обновления территория станет еще комфортнее для жителей и гостей муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.

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