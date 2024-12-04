Новое оборудование для спасения человека из полыньи появилось в округе Клин

Надувное устройство представляет собой конструкцию, которая разворачивается при подаче воздуха. Имеет размер 10 метров в длину, в ширину 1,2 метр, время раскладки 3 минуты. Материал — ткань ПВХ. Устройство компактное и легко укладывается на лед или берег на расстоянии 5–10 метров от полыньи. Сегодня сотрудники отряда «КлинСпас» прошли инструктаж по работе с новым приспособлением и попробовали его в действии.

«Под действием воздуха устройство спасения разворачивается к тонущему человеку, который забирается на него сначала верхней половиной туловища, а затем подтягивается и перебирает руками за сверхпрочные ручки, установленные на устройстве, и полностью вытягивает тело на устройство. После чего спасатель вытягивает человека на устройстве в безопасное место. Если тонущий человек ослаб и не может взобраться на устройство спасения самостоятельно, спасатель пробирается на коленках к тонущему человеку и втаскивает своей силой его на устройство, а второй спасатель вытягивает двух человек: спасателя и спасаемого», — рассказал принцип действия мобильного устройства старший смены аварийно-спасательной отряда «КлинСпас» Анатолий Орлянский.

Закупленное средство — первое в г. о. Клин. Оно поможет быстрее, эффективнее и безопаснее помочь тонущему человеку. Кстати, за последние несколько лет в округе не было ни одного подобного несчастного случая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.