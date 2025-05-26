«Вкусно — и точка» разместят первый фудтрак около ТРК «Красный Кит» в Мытищах

Сеть общественного питания «Вкусно — и точка» сделала передвижной фудтрак, который состоит их соединенных двух трейлеров, сообщает пресс-служба компании.

Его площадь составляет 40 кв. м. Такую току приготовления и продаж можно собрать примерно за три часа. Мобильность данного фудтрака позволит быстро перемещать его в разные точки и обслуживаться посетителей там, где нельзя поставить стационарные объекты.

Первый трейлер будет открыт в тестовом режиме около ТРК «Красный Кит» в Мытищах.

Для гостей сделали сокращенное меню сети. Там представлены наиболее популярные позиции: бургеры и роллы с говядиной и курицей, средние и большие порции картофеля фри и куриных стартеров, большие холодные и средние горячие напитки, пирожки и соусы.

Фудтрак «Вкусно — и точка» перевозится с помощью автомобиля, а площадка для установки не требует спецподготовки и разрешительной документации на строительство. Для работы нужны только подключение к электричеству, воде и канализации.

Сеть «Вкусно — и точка» заменила ушедший из России с началом СВО американский McDonald’s. Она работает на тех же площадках, но меню в ресторанах быстрого питания было переработано.