У россиянки заподозрили ИИ-психоз из-за решения математической задачи

У россиянки заподозрили так называемый ИИ-психоз, так как она убеждена, что ей решила сложнейшую математическую проблему и одновременно раскрыла секрет черных дыр, пишет Baza .

Увлеченная искусственным интеллектом Ева Мосс объявила в своих соцсетях о решении уравнения Навье-Стокса, входящего в список семи сложнейших математических задач тысячелетия. Одну из этих задач ранее решил российский математик Григорий Перельман, а теперь, по ее словам, и она.

Девушка утверждает, что работала над уравнением по 72 часа подряд, делая лишь короткие перерывы на сон и гигиенические процедуры. Но и на этом Ева не остановилась, заявив, что также постигла тайну черных дыр и намерена изучать их вместе с французским астрофизиком Жаном-Пьером Люмине, который первым дал описание этих объектов. Среди других ее достижений — расшифровка ДНК-кода и разрешение нескольких особенно трудных проблем. Ко всем своим «исследованиям» она приложила документацию и пригласила научное сообщество оценить ее работу.

В комментариях к публикациям Евы люди, обладающие хотя бы поверхностным пониманием этих задач, высказывают скептицизм, полагая, что девушка просто слишком сильно увлеклась искусственным интеллектом и принимает сгенерированные нейросетью решения за свои собственные. О ее увлечении искусственным интеллектом свидетельствует и ее лента в соцсетях, изобилующая сгенерированными фотографиями.

Журналисты попытались узнать у Мосс подробности ее решения уравнения, но она отказалась, заявив, что математика существует, чтобы «цифры говорили сами за себя».

В свою очередь, редакция обратилась к ученому из Математического института имени Стеклова РАН Николаю Андрееву. Он не выразил удивления по поводу «открытия» Евы, отметив, что ему регулярно присылают якобы решенное уравнение Навье-Стокса, но все они оказываются ошибочными. Андреев считает, что эта задача тысячелетия рано или поздно будет решена, но не в текущем столетии и, конечно, не с помощью искусственного интеллекта, который на данный момент не способен выдавать решения такого уровня сложности.

