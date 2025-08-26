У россиян в Египте массово блокируют телефоны после введения нового закона

Телефоны россиян, которые прилетают в Египет, массово блокируют, несмотря на обещания властей не делать это в первые 90 дней пребывания в стране, сообщает SHOT .

При этом связь пропадает в смартфонах россиян, с которыми они ранее уже въезжали в Египет и вставляли в них местную сим-карту. Как рассказали туристы, российские симки в международном роуминге в Египте не работают.

Данная проблема наблюдается у нескольких десятков россиян, которые повторно прилетели на отдых в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. По словам одной из путешественниц, она проводила свой отпуск в Египте два раза — в 2023 и 2025 годах, с разными телефонами. На днях она третий раз прилетела в страну и узнала, что оба ее смартфона заблокированы. Для их включения россиянке необходимо оплатить штраф. За старый телефон — около 1,2 тыс. рублей и за новый — примерно 12 тыс. рублей.

Власти страны предлагают туристам разблокировать мобильную связь в отделениях связи в аэропортах, но там большие очереди, поэтому не все успевают это сделать. Снять поставленную блокировку через приложение Telephony или сайт практически невозможно из-за возникающих на них технических ошибок.

Некоторые египтяне стали предлагать российским туристам приобрести модемы с 4G интернетом за 35 долларов (в районе 3 тыс. рублей), чтобы они могли раздавать Wi-Fi на свои телефоны.

В апреле 2025 года в Египте был принят закон, по которому все новые смартфоны, не прошедшие официальную регистрацию, будут отключены от местных сотовых сетей в течение 90 дней. Ранее власти страны говорили, что после вступления в силу закона, телефоны россиян не будут блокироваться и при пребывании в Египте менее 90 дней. Но реальность пока говорит об обратном.