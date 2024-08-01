У россиян увеличатся страховые и накопительные пенсии

С 1 августа у пенсионеров в РФ вырастут страховые и накопительные пенсии, специалисты проведут беззаявительный перерасчет, сообщается на сайте Соцфонда.

Перерасчет страховых пенсий проведут у работавших в 2023 году пенсионеров. Что касается накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, то перерасчет коснется участников программы софинансирования пенсии.

Кроме того, вырастут пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.

В августе перерасчет пенсий зависит от зарплаты: чем она выше, тем больше вырастет выплата. Максимальная прибавка будет три пенсионных коэффициента.

Стоимость коэффициента зависит от года, когда россиянин оформил пенсию. В этом году она составляет 133,05 рубля. Узнать накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета. Этот документ выдают по запросу через личный кабинет на портале госуслуг.

Перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты связан с итогами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году.

В соответствии с ними, накопительные пенсии около 118,8 тыс. россиян вырастут на 7%. Ежемесячная прибавка у 41,8 тыс. участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет увеличена на 6,92%. При этом средний размер накопительной пенсии составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,4 тыс. рублей в месяц.