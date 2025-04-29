У предпринимателей вырос оптимизм

Ожидания и планы

Уверенность и оптимизм среди предпринимателей выросли на 10 п. п. за квартал: 48% настроены позитивно относительно будущего, что соответствует показателям второго квартала 2024 года. С 16 до 24% выросла доля тех, кто ожидает улучшений в экономике страны в ближайшие 6 месяцев.

Большинство предпринимателей (54%) строят планы более чем на полгода, в том числе 17% — на срок от полугода до года, 21% — на 1-2 года, 10% — на 3-5 лет, 6% — больше чем на 5 лет.

Самозанятые оптимистичнее предпринимателей: в будущее с уверенностью и оптимизмом смотрят 58%. В других вопросах оптимизма тоже чуть больше: 30% самозанятых ожидают улучшений в экономике в перспективе 6 месяцев (24% у предпринимателей), 51% строит планы на будущее (48%).

Состояние бизнеса и проблемы

По данным опроса за первый квартал 2025 предприниматели чаще говорили, что ожидают стабильности финансового положения (рост с 30 до 36% по сравнению с прошлым кварталом) и реже — его ухудшения (снижение с 30% до 23%) в ближайший год.

Те, кто допускает закрытие своего бизнеса, чаще всего связывают это с ростом цен у поставщиков и на комплектующие (64% при 69% в прошлом квартале). В топ-3 проблем также входят падение спроса (43% и 41% соответственно) и увеличение издержек на сбыт (35% и 36%). Предприниматели стали реже жаловаться на проблемы с поставками из-за рубежа (27% вместо 34%), что говорит об адаптации рынка к изменившимся экономическим условиям.

«Как показало наше исследование, российские предприниматели настроены позитивно и оптимистично. Главной причиной открыть своё дело бизнесмены назвали желание работать на себя и чувствовать себя свободными (39%). Другими важными стимулами стали необходимость зарабатывать на жизнь (20%), желание получать высокий доход (16%), а также проявить себя и самореализоваться (15%). Мы понимаем эти стремления и предлагаем решения, которые сделают путь к успеху проще и удобнее, поддерживая развитие наших действующих и будущих клиентов», — резюмировал директор дивизион «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.