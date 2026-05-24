У подозреваемого в стрельбе у Белого дома были психические расстройства

Подозреваемым в стрельбе рядом с Белым домом является Несир Бест, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News

Отмечается, что, Бест ранее уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. По словам источников, у него была история психических расстройств.

Предварительное расследование показывает, что по мере приближения он достал оружие из своей сумки и начал стрелять в дежурных офицеров.

Инцидент произошел на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.

