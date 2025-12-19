У народов РФ общие традиционные ценности — Путин
Путин: для сидящих под пулями бойцов СВО не важно, какой национальности товарищ
У народов России есть общие традиционные ценности — это становится особенно понятным в период проведения спецоперации, власти это видят, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.
По его словам, когда военные сидят под пулями в зоне СВО, то им без разницы, какая национальность и вероисповедание у боевого товарища.
«Мы проводим целенаправленную политику поддержки культуры народов России», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что все народы страны объединяют общие традиционные ценности.
