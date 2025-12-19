Путин: для сидящих под пулями бойцов СВО не важно, какой национальности товарищ

У народов России есть общие традиционные ценности — это становится особенно понятным в период проведения спецоперации, власти это видят, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

По его словам, когда военные сидят под пулями в зоне СВО, то им без разницы, какая национальность и вероисповедание у боевого товарища.

«Мы проводим целенаправленную политику поддержки культуры народов России», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что все народы страны объединяют общие традиционные ценности.

