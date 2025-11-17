У Международного дня студентов на самом деле трагическая предыстория

Международный день студентов отмечают во всем мире 17 ноября. Он появился в 1941 году во время встречи студентов государств, которые боролись против фашизма. Ее организовали в британском Лондоне.

Многие молодые люди воспринимают Международный день студентов, как веселый праздник, и отдыхают во время него. Однако история у даты печальная.

Международный день студентов посвящен ужасным событиям времен Второй мировой войны. 28 октября 1939 года во взятой под контроль фашистами Чехословакии пражские студенты вместе с преподавателями устроили демонстрацию. Они отмечали годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 1918 года).

Фашисты разогнали демонстрацию. Во время этого они убили студента медфакультета Яна Оплетала.

Похороны молодого человека прошли 15 ноября 1939 года. Они снова превратились в акцию протеста. Десятки демонстрантов заключили под стражу.

17 ноября гестаповцы и эсесовцы провели окружение общежитий студентов. Около 1,2 тыс. из них заключили под стражу и отправили в концлагерь в Заксенхаузен.

Девятерых студентов и активистов казнили без суда в тюрьме в районе Праги Рузине. Гитлер отдал приказ закрыть вузы страны до завершения войны.

В честь трагических событий и учредили Международный день студентов. С тех пор дату празднуют каждый год 17 ноября.

