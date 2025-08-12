У консульства США очередь: журналисты ринулись делать визу для поездки на Аляску

сегодня в 13:32

Российские журналисты ринулись оформлять американскую визу для поездки на Аляску

Чтобы осветить грядущую встречу глав России и Америки, Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированную на 15 августа на Аляске, российские журналисты активно подают документы на американскую визу, передает RT .

Корреспондент Константин Придыбайло сообщил, что у американского консульства в Москве наблюдаются десятки представителей российских СМИ, подающих документы.

«Встреча уже в пятницу, времени практически нет», — отметил Придыбайло.

Он также указал, что консульский сбор за визу составляет 185 долларов (более 14 тыс. рублей).

«Американцы берут деньги за визу, даже если все летят освещать вот такие события», — добавил корреспондент.