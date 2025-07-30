У «Комсомольской правды» появился канал в мессенджере MAX

Там пользователи могут оперативно получать свежие и проверенные новости непосредственно на свои устройства.

Разработчики мессенджера пообещали, что на их платформе будет публиковаться исключительно правдивая информация. Это привлекает аудиторию, уставшую от недостоверных сведений и фейков. Множество граждан России выразили поддержку созданию MAX и надеются на его безопасность и функциональность.

В новом канале «Комсомольской правды» можно ознакомиться с оперативными новостями, аналитическими обзорами, репортажами и эксклюзивными интервью.