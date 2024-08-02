У кинозвезды отобрали права, заподозрив в пьяных покатушках по Москве

Московский мировой суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности российской актрисы Алены Бабенко. Согласно документу, 52-летняя звезда театра «Современник» оштрафована на 30 тысяч рублей и на 1,5 года лишена права управлять автомобилем, пишет «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

Такое наказание вынесли Бабенко за нарушение статьи 12.26 КоАП — она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Инцидент произошел, когда инспекторы ГИБДД остановили актрису и заподозрили ее в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Бабенко, в свою очередь, отказалась выполнять требование сотрудников полиции о прохождении необходимых медицинских процедур.

Широко известная российскому зрителю по ролям в популярных сериалах «Мосгаз», «Каменская» и других, а также фильмах «О чем говорят мужчины» и «Каникулы строгого режима», Алена Бабенко имеет звание Заслуженной артистки России и награждена Орденом Дружбы. Кроме того, она ведет программу «Жди меня» на телеканале НТВ.