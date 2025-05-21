У каждого пятого россиянина возникают проблемы в отношениях из-за храпа

AliExpress: продажи товаров для борьбы с храпом выросли почти на 30% за 2024 год

По итогам прошлого года продажи в категории товаров для борьбы с храпом выросли почти на 30%, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-площадки AliExpress СНГ.

В опросе компании и исследовательского центра «Позиция» приняли участие более 1,3 тыс. человек. Согласно данным исследования, для 66% респондентов храп является проблемой, при этом остальные не придают этому явлению никакого значения.

Так, 57% опрошенных сталкивались с проблемой храпа лично, либо через своих близких. Из них 28% сообщили о храпе у членов семьи, 19% — о храпе партнера, а 10% участников исследования признались, что сами страдают от него.

54% россиян испытывают беспокойство по этому поводу. Из них 30% граждан переживают из-за храпа своего партнера или близкого человека, а еще 13% рассказали, что их партнеры или близкие люди беспокоятся из-за этого.

Кроме того, 6% жителей РФ рассказали, что причиной их переживаний является их собственный храп. Еще 5% опрошенных заявили, что их самих храп не беспокоит, но их партнеры и близкие люди сильно переживают по этому поводу. Остальные 46% пока не видят в храпе повода для беспокойства.

Еще 45% респондентов считают, что храп влияет на качество сна, а 26% опрошенных указали на ухудшение общего физического состояния. Так, 32% участников опроса отмечают усложнение в отношениях с партнером/близкими/родными из-за этой проблемы. Оставшиеся 17% считают, что храп беспокоит окружающих в транспорте, отелях и других общественных местах.

Большинство респондентов (68%) не предпринимали никаких действий для борьбы с храпом. Среди тех, кто пытался решить проблему самостоятельно, наиболее популярными способами были: приобретение ортопедических подушек, тяжелых одеял и других постельных принадлежностей (12%), использование компактных приспособлений для носа (8%) и аппаратов против храпа (6%).

Менее популярными методами оказались использование биологически активных добавок, пластырей и безрецептурных препаратов (4%). К врачам обращались всего 2%, а дыхательную гимнастику пробовал лишь 1%.

Наиболее популярными позициями купленными на платформе стали: назальные вставки, зажимы для носа и полоски от храпа. Самым дорогим товаром в категории стал СИПАП аппарат Resmed AirMini за 91 294 рубля.