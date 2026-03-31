У иностранца в ЯНАО «отобрали» вторую жену

Суд на Ямале аннулировал брак россиянки с иностранцем

Суд в Муравленко признал недействительным брак россиянки и гражданина Азербайджана, у которого уже была официальная жена. Об этом сообщает «Север-Пресс» .

Брак зарегистрировали в октябре прошлого года в Муравленко. Позднее выяснилось, что на момент регистрации мужчина состоял в нерасторгнутом браке в другой стране.

«При этом иностранец имел не расторгнутый брак на территории другого государства, что противоречит требованиям Семейного кодекса России», — отмечается в сообщении окружной прокуратуры.

Прокурор обратился в суд с требованием признать союз недействительным. Суд поддержал позицию надзорного ведомства и аннулировал брак.

Ранее сообщалось, что с начала года судебные приставы Ямала выдворили из России более 40 иностранцев за нарушение миграционного законодательства.

