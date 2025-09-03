У экс-премьера одного из беднейших регионов РФ изъяли имущество на 41 млрд руб

Суд в Москве изъял в собственность государства активы почти на 41,94 млрд рублей, связанные с бывшим председателем правительства Карачаево-Черкесии Владимиром Кайшевым. Генпрокуратура заявляла, что это имущество приобреталось с нарушением антикоррупционного законодательства, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Иск об обращении в доход государства активов 71-летнего Кайшева и «аффилированных с ним лиц» подавала Генпрокуратура России. Его удовлетворил Никулинский районный суд Москвы.

Среди изъятого имущества — люксовые автомобили, доли в компаниях, земельные участки, жилые и нежилые помещения в Москве, Подмосковье и на Ставрополье.

Сейчас бывший премьер-министр Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) находится в СИЗО по обвинению в создании преступного сообщества, вымогательстве, мошенничестве и краже. В марте 2024 года его задержали сотрудники ФСБ.

В июне 2025 года РИА Новости со ссылкой на собственное исследование сообщало, что Карачаево-Черкессия находится на 84 из 85 мест в рейтинге российских регионов по доходам населения. Каждый четвертый житель КЧР (25,6%) находился за чертой бедности в 2024 году, отмечало государственное агентство.