У деревни Новосельцево округа Мытищи уберут погибшие деревья

Около деревни Новосельцево на территории Семеновского участкового лесничества Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» комитета лесного хозяйства Московской области на площади 76 га начинают убирать неликвидную древесину, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы были назначены по результатам лесопатологического обследования, их проводят вдоль автомобильных дорог, по границам с населенными пунктами или садоводческими некоммерческими товариществами, а также в местах массового отдыха граждан.

Контроль за выполнением мероприятия осуществляют сотрудники лесной охраны филиала. Установлено, что мероприятие по уборке неликвидной древесины осуществляется в соответствии с требованиями технического задания в рамках государственного задания без замечаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.