У дам, желающих обогатиться на гибели бойцов СВО, обнаружили деформацию личности

Психологи поставили диагноз глубокой психологической деформации личности у девушек, желающих обогатиться на смерти бойцов в зоне спецоперации. Неофициально таких женщин называют «серийные охотницы на солдат», сообщает Mash .

Они ищут служащего в зоне СВО мужчину, вступают с ним в отношения и заключают брак. После этого начинают ждать, когда боец будет сильно ранен или погибнет во время выполнения задачи. Конечная цель — получить за него выплату.

Специалист Софья Сулим отмечает, что у таких женщин есть психологические травмы. Им нужна помощь.

Ранее риелтор из Томска посоветовала женам бойцов СВО ждать их смерти, чтобы купить жилье.