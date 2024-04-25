У большинства столичной молодежи есть опыт подработки

Опыт подработки есть у 77% опрошенных молодых москвичей в возрасте от 18 до 25 лет, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Опрос провели среди 2 тыс. молодых жителей России. Получилось, что в городах-миллионниках доля молодежи, у которой есть опыт подработки, выше, чем по остальным городам. Этот показатель составил 82%.

35% респондентов из Москвы чаще всего находят подработку по необходимости, когда им нужны дополнительные средства. 18% опрошенных в основном находят подработку на время каникул, отпусков или праздников, а 23% — берут подработку при появлении вдохновения или интереса к какому-либо проекту или сфере.

Кроме того, у 22% молодых людей подработка или дополнительный доход есть на постоянной основе.

Больше всего молодых людей (10%) интересует подработка в творческой сфере (дизайн, копирайтинг и другие). Также 10% интересуются подработкой в логистике и доставке, 9% — в сфере IT, интернета и телекома.

При этом подработки, которые связаны со сферой IT, чаще всего берут респонденты мужского пола — 10% опрошенных. 11% девушек чаще всего ищут подработку в творческой сфере, это может быть дизайн или копирайтинг.