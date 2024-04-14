У берегов Румынии нашли необычный дрон

У берегов Румынии нашли беспилотник с американскими и советскими деталями

У берегов Румынии заметили морской дрон, в котором сочетаются советские и американские детали, сообщает «Лента.ру».

Необычную находку обнаружили 3 апреля. Она плавала вверх дном. В основу беспилотника вошел катер производства США.

Помимо этого, на судне нашли боеголовку, что говорит о его военной принадлежности. На лодке также была часть от советской противокорабельной ракеты П-20 «Термит».

Пока принадлежность находки к конкретной стране не определили, поскольку есть несколько предположений. С одной стороны считают, что судно украинское, а с другой — российское.