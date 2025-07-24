сегодня в 11:55

У Альфа‑банка произошел масштабный сбой в приложении

Технический сбой произошел в работе мобильного приложения Альфа-банка, в этом убедился корреспондент РИАМО.

В настоящий момент приложение не функционирует ни на Android, ни на iOS. Не работает онлайн-банк, а также есть проблемы с переводами средств.

Клиенты не могут войти в мобильное приложение.

«Сервис временно недоступен, попробуйте повторить позднее», — говориться в сообщении.

При этом у некоторых клиентов все же работает веб-версия банкинга.