У Альфа‑банка произошел масштабный сбой в приложении
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Технический сбой произошел в работе мобильного приложения Альфа-банка, в этом убедился корреспондент РИАМО.
В настоящий момент приложение не функционирует ни на Android, ни на iOS. Не работает онлайн-банк, а также есть проблемы с переводами средств.
Клиенты не могут войти в мобильное приложение.
«Сервис временно недоступен, попробуйте повторить позднее», — говориться в сообщении.
При этом у некоторых клиентов все же работает веб-версия банкинга.