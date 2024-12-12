У 63% сбывались желания: VK узнали об отношении пользователей к Новому году

VK провели опрос, чтобы выяснить, как пользователи встречают Новый год, с кем проводят это время, находят ли возможность отдохнуть в дни праздников и когда ощущают приближение новогоднего настроения. Результаты исследования показали, что у 63% респондентов сбылись новогодние желания, сообщает пресс-служба VK.

Каждый год 84% опрошенных отмечают этот праздник. Наиболее часто его отмечают с близкими: 62% респондентов никогда не праздновали Новый год в компании незнакомцев, а 33% делали это 1-2 раза.

Качественно провести первое января также крайне важно. Половина респондентов встречает Новый год на прогулке с семьей и друзьями, в то время как 44% предпочитают ходить в гости или смотреть телевизор и фильмы в интернете. Среди современных популярных новогодних фильмов выделяются «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Елки». В пятнадцатый раз 19 декабря состоится премьера очередной части «Елок», где сыграет знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит вместе со звездами российского кино.

45% опрошенных считают, что новогодних выходных достаточно для отдыха, тогда как 9% выражают мнение, что праздники слишком длинные, особенно среди тех, кто старше 36 лет.

Множество россиян не планируют заранее бюджет на подарки — 44%. Большинство тратит на подарки друзьям до 1000 рублей (34%), до 2000 рублей готовы потратить 22%, а еще 11% — до 5000 рублей. Лишь 13% составляют списки подарков, и 62% опрошенных не создают виш-листы, особенно мужчины и респонденты старше 36 лет.

Для 43% новогоднее настроение начинается с украшения города, для 33% — это первый снег, а для 32% — когда дома появляется елка. Среди популярных новогодних песен выделяются Jingle Bells (46%), «В лесу родилась елочка» (41%) и «Звенит январская вьюга» (40%).

Главная традиция — наряжать елку, что выбрали 31% респондентов. Другие активности, такие как украшение дома, загадывание желаний и покупка подарков, отметили по 15% опрошенных. У 20% мужчин и 7% женщин нет новогодних традиций.

Новогодняя елка стала важнейшим атрибутом праздника для 75% опрошенных, гирлянды отметили 65%, мандарины — 63%, а снег и мороз — 53%. Наиболее важны новогодние атрибуты для подростков 14–17 лет.

Ожидания от 2024 года полностью совпали у 16% участников опроса, у 48% — частично. Чаще всего реальные ожидания не совпадают с действительностью среди респондентов в возрасте 25–35 лет.

Загадывание желания — важная часть новогоднего волшебства. 63% опрошенных заявили, что их желания сбывались, причем у 13% это происходило всегда.