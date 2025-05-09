Тысячи жителей Дубны почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Утром дубненцы пришли в парк Авиастроителей, чтобы возложить цветы к Памятнику жителям города, павшим в боях за Родину в 1941–1945 годов — школьники, сотрудники предприятий оборонного комплекса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вклад героев Дубны, тружеников тыла, работающих во время Великой Отечественной войны на авиазаводе № 30, неоценим. Здесь тогда ковалась победа, и сегодня делается всё для защиты нашей Родины. По традиции первыми, кто отдал дань памяти всем тем, кто отстаивал свободу нашей страны, и возложил цветы, стали жители Левобережья, сотрудники наших военно-промышленных предприятий, ветераны и молодежь. Поздравляю горожан с великим праздником — с Днем Победы в Великой Отечественной войне!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

712 человек из деревень и поселков, вошедших в состав Дубны, не вернулись с фронта. Сегодня в наукограде живут 225 ветеранов — 7 участников войны, 8 жителей блокадного Ленинграда, 17 узников фашизма и 193 труженика тыла.

Как отметил глава Дубны, сегодняшние вызовы рождают новых героев — они защищают нашу Родину в зоне проведения специальной военной операции. Максим Большаков — руководитель дубненской Ассоциации ветеранов СВО — сегодня с семьёй у мемориала. Говорит, передать юному поколению память о Победе — наша задача.

«От себя лично хочу сказать — враг будет разбит, победа будет за нами!», — подчеркнул руководитель дубненской Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков.

В эти дни перед сотрудниками медико-санитарной части № 9 ФМБА России в Дубне стоит важнейшая задача — помогать бойцам, которые получили ранения в зоне СВО. Все, кто сегодня не на посту, тоже пришли отдать дань памяти тем, кто стал примером для нынешнего поколения.

В торжественной церемонии, посвященной 80-летию Победы на мемориальном комплексе «Братские могилы» приняли участие тысячи дубненцев.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.