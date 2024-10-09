Захарова: компромат с оргий P. Diddy используется в повестке по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что собранный на «белых вечеринках» рэпера P. Diddy компромат применяют для пиара «комментариев» по международной повестке, в том числе по Украине. Дипломат добавила, что после скандальных вечеринок продюсера тысячи людей могли попасть «на крючок».

По мнению Захаровой, скандал с Шоном Комбсом (настоящее имя Пи Дидди) только набирает обороны. Спикер дипведомства подчеркнула, что одну из ведущих ролей во всем этом играла педофилия.

«То есть задача была не просто воспользоваться ребенком, задача была растлить несовершеннолетнего, апробировав на нем все пороки и буквально проведя его через все страсти», — говорила Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее газета The New York Times сообщила, что P. Diddy взяли под стражу в суде Нью-Йорка. Рэперу выдвинули обвинения в торговле людьми и насилии.