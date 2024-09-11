Тыква-верхолазка поселилась на яблоне в Нижегородской области

Жительница Нижегородской области Светлана Шестова, известная как блогер, литератор, эколог и садовод, сделала весьма необычную находку на своем садовом участке, пишет pravda-nn.ru .

На одной из декоративных яблонь Светланы выросла тыква. По словам женщины, одна из плетей тыквенного растения каким-то образом оплела ствол дерева, и в результате на яблоне появился тыквенный плод.

«Это декоративная яблоня, вся в жутких колючках. Как я снимала с нее тыкву, отдельный детективный сериал-страшилка», — рассказала Светлана, поделившись видеозаписью своей необычной находки в социальных сетях.

Подписчики блогера с удивлением и юмором отреагировали на эту интересную ситуацию, когда тыква, обычно растущая на земле, оказалась плодом, буквально «взобравшимся» на яблоню.