«Ты самая»: как распознать мошенника на сайте знакомств

Доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, психолог Елена Шпагина заявила, что мошенники при знакомстве в Интернете умеют тонко манипулировать, играют на одиночестве своих жертв и желании быть любимыми, сообщает Газета.ru .

«Первый признак — стремительная идеализация и интенсивность. Мошенник буквально с первых дней общения осыпает вас комплиментами, говорит о судьбе, о редкой связи между вами. В реальной жизни доверительные и глубокие отношения требуют времени для формирования, здесь же они возникают словно по волшебству», — сказала психолог.

По ее словам, такое поведение говорит о стремлении злоумышленника быстро установить эмоциональный контроль.

Важный признак — отказ от личной встречи или общения по видеосвязи. Если человек не хочет показывать своего лица, точно стоит насторожиться.

