«Ты понимаешь, какие проблемы будут?»: чеченка угрожала мотоциклисткам в Москве

сегодня в 18:07

В Москве автомобилистка на иномарке из Чеченской Республики устроила словесный конфликт с мотоциклистками. Она угрожала им тем, что пожалуется главе российского региона Рамзану Кадырову, сообщает Telegram-канал « Многонационал ».

Девушка, по всей вероятности, нарушила правила дорожного движения: она чуть не сбила мотоциклисток.

Те сделали замечание, в ответ чеченка начала угрожать Кадыровым и братьями.

«Ты сейчас разговариваешь с чеченкой. Ты понимаешь, какие проблемы у тебя будут?», — сказала чеченка на видео.

На опубликованной записи мотоциклистки ехали по дороге. Справа девушка на белой иномарке начала их подрезать.

Одна из мотоциклисток спросила, что девушка делает.

«Заткнись, сволочь», — ответила чеченка.

После этого автомобиль дернулся вперед. Он оказался в нескольких сантиметров от ведущей мотоциклистки. Девушки начали ругаться. Больше всего оскорблений прозвучало со стороны автомобилистки.

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