«Ты понимаешь, какие проблемы будут?»: чеченка угрожала мотоциклисткам в Москве
Фото - © Telegram-канал «Многонационал»
В Москве автомобилистка на иномарке из Чеченской Республики устроила словесный конфликт с мотоциклистками. Она угрожала им тем, что пожалуется главе российского региона Рамзану Кадырову, сообщает Telegram-канал «Многонационал».
Девушка, по всей вероятности, нарушила правила дорожного движения: она чуть не сбила мотоциклисток.
Те сделали замечание, в ответ чеченка начала угрожать Кадыровым и братьями.
«Ты сейчас разговариваешь с чеченкой. Ты понимаешь, какие проблемы у тебя будут?», — сказала чеченка на видео.
На опубликованной записи мотоциклистки ехали по дороге. Справа девушка на белой иномарке начала их подрезать.
Одна из мотоциклисток спросила, что девушка делает.
«Заткнись, сволочь», — ответила чеченка.
После этого автомобиль дернулся вперед. Он оказался в нескольких сантиметров от ведущей мотоциклистки. Девушки начали ругаться. Больше всего оскорблений прозвучало со стороны автомобилистки.
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