«Ты не сдашь экзамен!»: как аферисты выманивают деньги у детей

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, нацеленную на школьников, — они запугивают их недопуском к государственной итоговой аттестации (ГИА) и единому госэкзамену (ЕГЭ). Об этом рассказал ТАСС старший оперуполномоченный УБК МВД России Илья Елясов.

«Непосредственно с ребенком связываются мошенники, подделывая аккаунты работников образовательной организации. Они сообщают школьнику, что он не прошел регистрацию на каком-нибудь образовательном сервисе и будет не допущен к экзамену, если срочно не зарегистрируется на указанной площадке», — рассказал сотрудник МВД.

По его словам, преступники создают у подростков стрессовую ситуацию, особенно перед важными экзаменами. Такие преступления часто происходят под предлогом недопуска к государственным экзаменам, что усиливает панику. Ребенок теряет способность критически оценивать происходящее, пояснил Елясов.

После этого злоумышленники либо отправляют фишинговую ссылку, перейдя по которой школьник лишается денег, либо заставляют включить демонстрацию экрана смартфона, получая доступ к его аккаунтам.

Но на этом схема не заканчивается. Затем аферисты начинают шантажировать подростка, угрожая ему и его семье уголовной ответственностью за «совершенное преступление». Заставляют либо передать доступ к родительским картам, либо отдать наличные курьеру.

Ведомство призывает родителей и педагогов предупредить школьников о новой схеме мошенничества и объяснить, что никто не имеет права требовать данные карт или доступ к устройствам под угрозой отстранения от экзаменов.