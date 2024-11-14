«Ты молодец»: психолог рассказала, как правильно хвалить детей

По ее словам, похвала в больших количествах и без серьезного повода обесценивает саму себя: ребенок теряет интерес и мотивацию.

«Становится немного грустно от того, что специалисты действительно обсуждают, как сделать приятного и хорошего в общении с детьми еще меньше», — отметила Алексеева.

Родителям лучше стремиться разнообразить речь в общении с ребенком и замечать даже самые маленькие усилия, спрашивать, как ребенку удалось достичь тех или иных результатов, также отметила специалист.

Хороший вариант — анализировать действия малыша или школьника вместе с ним и находить свои победные стратегии, можно спрашивать, какими путями он пришел к результату, что сегодня стало получаться лучше, чем раньше, добавила Алексеева.