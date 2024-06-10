Творческое объединение «Школьное телевидение_Серпухов» завоевало две награды

Награды 28-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» завоевали двое воспитанников творческого объединения «Школьное телевидение_Серпухов» Анастасия Сурова и Марк Акинфеев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Они стали победителями в двух разных возрастных номинациях. Награждение победителей только что состоялось в Ханты-Мансийске.

В детском конкурсе, который проходит в рамках телефестиваля, юные корреспонденты Серпухова принимают участие не в первый раз. На протяжении шести лет Марк становится победителем. В этом году его пригласили в прямой эфир Радио России, где он вместе со своим руководителем, главным редактором телеканала «ОТВ-Серпухов» Олесей Акинфеевой рассказал о коллективе, его достижениях и погружении в мир журналистики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.