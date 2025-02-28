Творческий конкурс «Архитектура дипломатии» пройдет в год 80-летия Победы

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ГлавУпДК при МИД России впервые проводит свой традиционный Открытый творческий конкурс «Архитектура дипломатии» в международном формате, сообщает пресс-служба ведомства.

Цель этого некоммерческого проекта — популяризация творчества молодых российских художников. Тема конкурса «Дипломатия сквозь века» направлена на укрепление диалога между молодежью России и стран зарубежья, создание условий для их профессионального и культурного обмена.

Участникам в возрасте от 12 до 35 лет предлагается поделиться своим уникальным видением дипломатической службы. Особенно приветствуется обращение к событиям Великой Отечественной войны, а также размышления о роли дипломатии в послевоенном устройстве.

Старт конкурсу дан 10 февраля 2025 года — в профессиональный праздник российских дипломатов — День дипломатического работника.