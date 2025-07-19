Творческий коллектив Сергиева Посада поучаствовал в программе форума «Добро. Конференция»

На официальном открытии «Добро. Конференции» в рамках смены «Добро» форума «Территории смыслов» коллектив Дворца культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина, шоу-группа, детский эстрадный ансамбль «Штиль» исполнил гимн Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Выступление коллектива на мероприятии такого масштаба — честь для учреждения культуры и округа.

В этом году «Добро. Конференция-2025» проходила с тринадцатого по семнадцатое июля на территории Мастерской управления «Сенеж» Московской области в городе Солнечногорск.

Ключевой темой встречи стала инфраструктура поддержки гражданских инициатив как фактора развития территорий.

Целью конференции стала разработка плана совместных действий и повышение уровня национальной вовлечённости. К 2030 году прогнозируется прирост молодежи в добровольческой и общественной деятельности на 45%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.