Творческий коллектив Сергиева Посада поучаствовал в программе форума «Добро. Конференция»
Фото - © Администрация Сергиево-Посадский г.о.
На официальном открытии «Добро. Конференции» в рамках смены «Добро» форума «Территории смыслов» коллектив Дворца культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина, шоу-группа, детский эстрадный ансамбль «Штиль» исполнил гимн Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Выступление коллектива на мероприятии такого масштаба — честь для учреждения культуры и округа.
В этом году «Добро. Конференция-2025» проходила с тринадцатого по семнадцатое июля на территории Мастерской управления «Сенеж» Московской области в городе Солнечногорск.
Ключевой темой встречи стала инфраструктура поддержки гражданских инициатив как фактора развития территорий.
Целью конференции стала разработка плана совместных действий и повышение уровня национальной вовлечённости. К 2030 году прогнозируется прирост молодежи в добровольческой и общественной деятельности на 45%.
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