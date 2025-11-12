Творческие вечера и спортивные программы пройдут в парках Павловского Посада

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью

12 ноября в Павловском Посаде в городском парке культуры и отдыха состоится игровая программа «Синичкин день». Принять участие в ней можно с 10:20 до 10:40, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С 10:40 сотрудники парка приглашают всех жителей и гостей округа на яркую, зажигательную разминку.

С 15:00 можно проявить свои творческие таланты на центральной площадке парка в павильоне.

15 ноября павловопосадцев ждет занятие в студии «Пластилиновая ворона».

Не менее интересно пройдут ближайшие дни в парке «Дубрава» в Павловском Посаде.

13 ноября с 17:00 откроется занятие в театральном кружке для детей, а в 19:00 уже старшее поколение смогут посетить театральную студию «Большая сцена».

14 сентября, с 12:30 пройдут занятия йогой.

Концерт группы «Белый шум состоится 15 ноября с 18:00.

Закончится неделя творческой мастерской 16 ноября в 11:00.

«Приглашаем всех наших гостей и жителей Павлово-Посадского округа посетить наши мероприятия. Будет весело, спортивно, творчески», — сказали в дирекции парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.