Творческие способности детей с ОВЗ развивают в комплексном центре Воскресенска

Творческое начало есть у каждого, но именно в детстве его легче всего заметить и развить. Занятия с цветной бумагой, ножницами, карандашами и красками позволяют выучить очень много полезного: цвета, геометрические фигуры, текстуру, различные объекты. В комплексном центре «Воскресенский» особое внимание уделяется ручному труду. Поделки из природного материала в большей мере удовлетворяют любознательность детей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Развивать творчество детей можно по–разному, в том числе в работе с природным материалом. В процессе создания таких поделок у детей формируются представления об эталонах, предметах и явлениях окружающей жизни.

В рабочем труде, по мнению сотрудников центра, всегда есть новизна, творческое искание, возможность добиваться более совершенных результатов. Благоприятный эмоциональный настрой детей во время изготовления игрушек очень важен.

«Обратите внимание, сколько искренней радости, восторга принесли детям незамысловатые поделки и рисунки дракончиков! Положительные эмоции являются важным стимулом воспитания трудолюбия. Труд по изготовлению игрушек из природного материала способствует развитию личности ребенка, воспитанию его характера», — заметили в ведомстве.

Польза творчества для любого человека доказана давно. Ведь творческий подход нужен везде, именно такое мышление и такие навыки позволяют постоянно развиваться, находить ресурс и расти.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.