Ансамбль народного танца «Россияночка» и образцовый вокальный коллектив «Мозаика» из городского округа Пушкинский триумфально завершили свое участие в международном фестивале «Содружество Артек — 2025», завоевав высшую награду — гран-при. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Помимо конкурсной программы, юные артисты стали настоящим украшением праздничных мероприятий 6 смены в легендарном «Артеке». Они блистали на торжествах, посвященных Дню защиты детей, Дню России и, конечно, грандиозному юбилею — 100-летию «Артека».

Эта смена стала для ребят незабываемым приключением. На протяжении 21 дня они наслаждались красотой крымской природы, погружались в богатые традиции «Артека» и раскрывали свой творческий потенциал в насыщенной программе лагеря.

Благодаря своему таланту и трудолюбию, «Россияночка» и «Мозаика» успешно справились со всеми задачами и внесли яркий вклад в каждое событие смены.

Особую благодарность коллективы выражают своим руководителям Ольге Калиновой («Россияночка») и Светлане Деркач («Мозаика») за их профессионализм и преданность делу, а также всем сопровождающим, которые поддерживали ребят на протяжении всей поездки.

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