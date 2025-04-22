В Национальном центре «Россия» на Красной Пресне с 21 по 23 апреля проходит II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России», в культурной программе которого принимают участие коллективы из Подмосковья. Ансамбль жен и матерей участников СВО «Голоса родных» и ансамбль «Купина» представляют городской округ Красногорск, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития, а также является площадкой для установления партнерских отношений между различными уровнями власти и бизнеса.

В этом году участниками форума, организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ, стали порядка 4 тысяч человек из 89 регионов страны. На мероприятии представлены передовые методики для эффективного внедрения инвестиционных инициатив на местном уровне, проходят тематические сессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.