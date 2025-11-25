Творческие егорьевцы создают в нейросети «вязаные» изображения родного города

пользователям. Одними из первых в Егорьевске на новый сетевой тренд откликнулись сотрудники местного музея, которые создали в этом стиле афишу мероприятий, чтобы привлечь посетителей. Продолжить идею решила жительница Егорьевска, начальник отдела развития туризма Управления культуры и туризма Светлана Аксенова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Не так давно просторы интернета охватила волна изображений «вязаных городов». Плоды творчества нейросетей полюбились активным Светлана Владимировна — человек творчества, а ее любимое занятие — грунтованный текстиль. «Всегда хотела делать игрушки. И всегда знала, что могу», — делится Светлана. Ее работы в Егорьевске знают и любят, а фотографии «вязаного Егорьевска» стали еще одним, почти игрушечным, витком в развитии. На изображениях — главные достопримечательности любимого города: «Егорьевский Хогвартс» — филиал университета «Станкин», «Подмосковный Биг-Бен» — Хлудовская мануфактура, конечно, Историко-художественный музей и дома — такие удивительные, отражающие теплоту старины провинциального городка.

«Я выбрала старые дома города или ценные дома города, потому что очень люблю историческую часть. Люблю двухэтажные дома, люблю сирень, а нейросеть подыгрывает, в каждой картинке подрисовывает деревья, даже если их нет в этом месте», — рассказывает Светлана Аксенова.

Технологии продолжают удивлять пользователей все новыми умениями, но в Егорьевске знают, как использовать новинки для сохранения и популяризации культурных и исторических ценностей города и региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.