Туровский рассказал о строительстве объектов образования Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье построят и капитально отремонтируют 163 объекта образования, сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

«В 2025 году у нас стоит задача по 163 объектам образования. По бюджету это 17 школ, 9 садов и 1 кампус. По внебюджету это 12 школ и 14 детских садов. В капитальном ремонте у нас 58 школ, 40 детских садов, 7 колледжей и 5 объектов дополнительного образования», — сказал Туровский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

17 школ в 15 горокругах будет построено по госпрограмме. Они дадут региону 11 420 мест. К 1 сентября будет введут в эксплуатацию 14 школ, и еще 3 – к декабрю этого года.

Также будет построено 9 детсадов на 2 430 мест. 5 из них запустят к 1 сентября, а еще 4 – в декабре 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.