Турнир по боксу в честь ветеранов боевых действий пройдет в Балашихе 3 октября

Вторые открытые соревнования по боксу на призы Героя России Александра Головашкина, посвященные ветеранам боевых действий, пройдут в Ледовом дворце имени Ю. Е. Ляпкина в Балашихе. Торжественное открытие турнира начнется в 14:00 3 октября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования не только выявят сильнейших участников, но и станут символом уважения к подвигу защитников Отечества. Организаторы отмечают, что соревнования помогут воспитать в молодом поколении силу воли, характер и стремление к новым победам.

«Это больше, чем спорт. Это дань уважения человеку, проявившему высшую доблесть. Это воспитание характера и силы воли у нового поколения», — прокомментировал заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы Дмитрий Двали.

В программе турнира запланировано около 10 боев. На ринг выйдут боксеры из Балашихи и других городов Подмосковья. Для зрителей вход свободный.

Александр Головашкин служил в органах внутренних дел, долгое время — в ОМСН «Булат». Участвовал в боевых и специальных операциях на Северном Кавказе. В 2007 году в Дагестане, закрыв собой командира группы и прикрывая товарищей огнем, спас жизни бойцов.

За проявленные мужество и героизм ему присвоено звание Героя РФ с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.