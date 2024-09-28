Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс в Панаму и запретила полеты на год

Turkish Airlines не допустила российского моряка на рейс из Стамбула в Панаму

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила гражданина РФ на рейс Стамбул — Панама, а затем оповестила о запрете на полеты ее самолетами на год, сообщает РИА Новости .

Пострадавший Глеб Шатков рассказал, что он — моряк, планирует экспедицию в Антарктиду в ноябре. А сейчас он хотел заранее перегнать яхту в акваторию Тихого океана и подготовить ее.

«22 сентября я зарегистрировался на рейс из Тивата в Панаму с пересадкой в Стамбуле и получил сразу два посадочных талона. На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы» — уточнил собеседник.

Он добавил, что в авиакомпании объяснили отказ тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают. Также если обратный билет не приобретен у них же одним платежом, то он не действует.

По словам россиянина, билеты были невозвратные, поэтому он лишился 3 тыс. евро. А еще Turkish Airlines потеряла багаж с океанской непромокаемой одеждой. Багаж моряку вернули через сутки.

Также получил письмо от авиакомпании, в котором говорилось, что ему запрещаются полеты рейсами Turkish Airlines южноамериканские страны: Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу.

В письме еще были указаны возможные причины для отказа в допуске: отказ властей страны, куда направлялся пассажир, отсутствие нужных документов и сведений для поездки, а еще риск того, что россиянину может быть отказано во въезде в страну, куда он собирается.