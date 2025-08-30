Турфирма обнародовала расписку альпинистки Наговициной

Российская альпинистка Наталья Наговицина, пропавшая при восхождении на Пик Победы в Киргизии, перед экспедицией подписала документ, снимающий ответственность с турфирмы в случае чрезвычайной ситуации. Об этом заявила газете «Известия» руководитель компании Ak-Sai Travel Елена Калашникова, опубликовав текст расписки.

В документе Наговицина подтверждает принятие на себя полной моральной и финансовой ответственности за свои решения, противоречащие рекомендациям организаторов. Она также отказывалась от любых претензий к турфирме и её сотрудникам.

Несмотря на это, компания организовала и провела масштабную спасательную операцию стоимостью 60 тысяч долларов. Для поисков были задействованы вертолёты и команда из опытных альпинистов, находившихся на горе. Операция продолжалась до тех пор, пока тепловизоры не перестали фиксировать признаки жизни, после чего правительство Киргизии приняло решение о её прекращении.

Калашникова подчеркнула, что все расходы фирма берёт на себя, страховка покроет лишь 10–12% затрат. Она также отметила, что Наговицина была опытной альпинисткой с четырьмя семитысячниками за плечами и осознавала риски.

«Победа каждый год забирает людей. В этой ситуации винить можно только гору», — заключила представитель турфирмы.